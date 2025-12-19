Joven de 18 años muere en hospital de Culiacán tras ser atacado a balazos en Los Mezcales

CULIACÁN._ Un joven identificado como Luis Ángel, de 18 años, perdió la vida la tarde de este viernes en un hospital de Culiacán tras ser atacado a balazos por civiles armados en la colonia Los Mezcales, al norte de la ciudad.

El hecho se reportó a las 18:00 horas en la avenida Álvaro Obregón, próximo a un supermercado y un negocio de sushi.

Elementos de una corporación de seguridad se movilizaron hacia la zona luego de reportes de detonaciones de arma de fuego y encontraron al joven en la vía pública con heridas de bala, por lo que solicitaron la intervención del equipo de rescate.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de estabilizar a la víctima y la trasladaron a un centro médico, no obstante, fue en su ingreso a la sala de urgencias cuando el personal de salud confirmó que ya había fallecido.

Al nosocomio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias y ordenar el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará los exámenes de necropsia.