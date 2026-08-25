$!Joven de 18 años muere tras ser arrollado por una pipa en la carretera Los Mochis-Topolobampo

AHOME. _ Un fatal accidente cobró la vida de un joven de 18 años la tarde de este martes 25 de agosto sobre la carretera estatal Los Mochis-Topolobampo. El joven transitaba en su motocicleta cuando se impactó contra una unidad estacionada y, tras caer al asfalto, fue embestido por una pipa.
El hoy occiso fue identificado por sus familiares en el lugar de los hechos como Juan Carlos “F”, quien tenía su domicilio en la colonia Rubén Jaramillo.
De acuerdo con los reportes viales, el siniestro ocurrió alrededor de las 13:30 horas, en los carriles que corren de sur a norte, en el sector conocido como “Los Álamos”, justo a la altura de la calle Leona Vicario, en la colonia Burócrata de Los Mochis.
Las primeras indagatorias señalan que el joven viajaba a bordo de una motocicleta de color blanco y que, al llegar a dicho tramo, presuntamente debido a la velocidad a la que circulaba, no se percató a tiempo de la presencia de una camioneta Ford Lobo negra, la cual se encontraba realizando labores de limpieza en el camellón central.
A pesar de que la camioneta contaba con conos de seguridad y luces intermitentes encendidas, el motociclista intentó esquivarla en el último segundo.
Tras impactarse contra la camioneta, Juan Carlos perdió el control y cayó sobre la cinta asfáltica, donde fue arrollado por una pipa que transitaba en la misma dirección. La pesada unidad le pasó por encima, provocándole la muerte de manera instantánea.
Luego del percance, el operador de la pipa se dio a la fuga; no obstante, se informó que las autoridades lograron ubicar y detener al conductor metros más adelante, en la salida hacia el libramiento.
Vecinos que presenciaron la tragedia cubrieron el cuerpo con una toalla y solicitaron auxilio al 911. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio pocos minutos después, pero únicamente pudieron confirmar que el joven ya no contaba con signos vitales.
El área fue fuertemente acordonada por agentes de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, quienes resguardaron el perímetro a la espera de los peritos y del personal de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, encargados de realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.
Posteriormente, el cuerpo será trasladado a una casa funeraria local para, finalmente, ser entregado a sus familiares.