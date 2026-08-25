$!Joven de 18 años muere tras ser arrollado por una pipa en la carretera Los Mochis-Topolobampo

AHOME. _ Un fatal accidente cobró la vida de un joven de 18 años la tarde de este martes 25 de agosto sobre la carretera estatal Los Mochis-Topolobampo. El joven transitaba en su motocicleta cuando se impactó contra una unidad estacionada y, tras caer al asfalto, fue embestido por una pipa.

El hoy occiso fue identificado por sus familiares en el lugar de los hechos como Juan Carlos “F”, quien tenía su domicilio en la colonia Rubén Jaramillo.

De acuerdo con los reportes viales, el siniestro ocurrió alrededor de las 13:30 horas, en los carriles que corren de sur a norte, en el sector conocido como “Los Álamos”, justo a la altura de la calle Leona Vicario, en la colonia Burócrata de Los Mochis.

Las primeras indagatorias señalan que el joven viajaba a bordo de una motocicleta de color blanco y que, al llegar a dicho tramo, presuntamente debido a la velocidad a la que circulaba, no se percató a tiempo de la presencia de una camioneta Ford Lobo negra, la cual se encontraba realizando labores de limpieza en el camellón central.