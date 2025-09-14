Joven de 19 años es atacado a balazos mientras jugaba voleibol y horas después muere en hospital de Culiacán

Un joven, de 19 años, fue atacado a balazos mientras jugaba voleibol en unas canchas de la colonia Nueva Galaxia y horas más tarde terminó perdiendo la vida dentro de un hospital de Culiacán debido a la gravedad de sus heridas.

El hecho se registró durante la noche de este sábado 13 de septiembre, alrededor de las 19:30 horas en el parque Loma Verde, ubicado entre la calle Nueva Galaxia y Plutón.

La víctima fue identificada como Gustavo Abraham “N”, quien sólo contaba con 19 años de edad.

Según informes, Gustavo Abraham se encontraba practicando el deporte de balonmano cuando al menos un sujeto armado arribó para sorprenderlo y dispararle.

Reportan que el sujeto había descendido de una camioneta Jeep negra, la cual volvió a abordar para emprender la huida y hasta el momento su paradero no ha sido localizado.

Una llamada al número de emergencias 9-1-1 sobre una persona herida de bala fue lo que provocó la movilización de las autoridades para atender el caso. Fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional los que respondieron al reporte y dieron fe de que estaba el joven lesionado por disparos de arma de fuego.

Los efectivos solicitaron la intervención del personal de rescate, siendo paramédicos de la Cruz Roja Mexicana los que rápidamente le brindaron los servicios de primeros auxilios a la víctima, la estabilizaron y transportaron en una ambulancia hacia un centro médico.

Horas después y a pesar del esfuerzo del personal especialista de salud, el joven Gustavo Abraham terminó falleciendo dentro del hospital debido a la gravedad que presentó en sus heridas.

Más tarde arribaron los agentes de la Fiscalía General del Estado al nosocomio para realizar las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.