$!Joven de 19 años resulta lesionada tras ataque armado entre civiles y autoridades en Villa Juárez, en Navolato

Una joven de 19 años de edad resultó herida de bala durante un enfrentamiento a tiros entre civiles y autoridades reportado la tarde de este lunes 5 de enero en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

La víctima fue identificada como Ana Luisa, quien fue llevada hacia un centro médico luego de presentar lesiones producidas por disparos de armas de fuego.

El hecho se reportó alrededor de las 17:00 horas entre la avenida 2 y la calle 7, en la cabecera de la sindicatura. Según reportes preliminares, el enfrentamiento fue protagonizado por un grupo de sujetos armados y agentes ministeriales.

Tras el ataque, la autoridad se quedó en el lugar para atender a la mujer lesionada, quién se vio atrapada en medio del tiroteo.