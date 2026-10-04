Joven de 21 años resulta herido de bala en colonia Campesina El Barrio, en Culiacán

Un joven resultó lesionado por un impacto de bala durante la tarde de este domingo 4 de octubre, en hechos reportados en la colonia Campesina El Barrio, al oriente de Culiacán.

El afectado fue identificado como Sergio “N”, de 21 años de edad, y de acuerdo con la información recabada, presentó una herida de proyectil de arma de fuego en el fémur.

Hasta el momento no se han revelado las circunstancias en que sufrió la herida, y solo se dio a conocer que ocurrió cerca de la calle Alcapule.

Autoridades confirmaron el ingreso del joven a un hospital de la ciudad tras un reporte de disparos en el sector, alrededor de las 17:30 horas.