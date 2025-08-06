$!Joven de Chihuahua desaparece en mar en Mazatlán y rescatan a tres por fuerte oleaje

Fuerte oleaje se registra la mañana de este miércoles en las playas de Mazatlán, por lo que se pide a los bañistas no meterse en lugares donde hay bandera roja que indica peligro; salvavidas rescataron a tres personas que estaban en riesgo de ahogarse y una más fue declarada como desaparecida en el mar frente a conocido hotel de la Zona Dorada. Personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal manifestó que este 6 de agosto de la calle Río Piaxtla, en la Colonia Palos Prietos hacia el norte no estaba permitido que las personas se metieran a bañar al mar y se colocaron banderas rojas para indicar el peligro por el fuerte oleaje.





Aunque manifestó que no sabía qué altura presentaban las olas, expresó que se trataba de una especia de más de fondo. De la calle en mención hacia el sur sí estaba permitido que la gente se metiera a las playas, pero recomendó que nada más lo hiciera caminando en la arena, sin meterse al agua por el fuerte oleaje. Cerca de las 9:00 horas la SSPM dio a conocer a través de un comunicado de prensa que gracias a la coordinación que existe entre elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, salvavidas de centros de hospedaje y surfistas lograron la mañana de este miércoles poner a salvo a tres personas originarias de Ciudad Juárez, Chihuahua, que presentaron dificultad para salir del mar, luego de ingresar en una zona de escolleras y con bandera roja.



