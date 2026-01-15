$!Joven es asesinado a balazos dentro de una grúa en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven fue asesinado a balazos la noche de este jueves 15 de enero cuando se encontraba a bordo de una grúa sobre la avenida Manuel Clouthier, en Culiacán.
El ataque armado se reportó alrededor de las 21:30 horas entre las calles Tabasco y la avenida Nicolás Bravo, en el sector Cañadas.
Según reportes preliminares, la víctima se encontraba en la unidad de remolque circulando por el carril que dirige de norte a sur cuando civiles armados se le aproximaron y lo agredieron a tiros.
Reportes emitidos al número de emergencia 911 sobre una persona lesionada de bala en la zona provocó la movilización de las autoridades, siendo elementos del Ejército Mexicano quienes arribaron para dar fe del hecho.
Los efectivos revisaron la grúa y se percataron del hombre herido, sin aparentes signos vitales. Un grupo de paramédicos le brindó atención al hombre, sin embargo, confirmó que ya había fallecido.
Reportes extraoficiales indican que la víctima no era el conductor de la unidad, sin embargo, se desconoce el paradero de la posible persona que lo acompañaba.
Autoridades acordonaron el tramo de la avenida con cinta amarilla de precaución y se desplegaron por el área. Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado arribaron para llevar a cabo las labores de campo y diligencias correspondientes.