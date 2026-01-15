$!Joven es asesinado a balazos dentro de una grúa en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven fue asesinado a balazos la noche de este jueves 15 de enero cuando se encontraba a bordo de una grúa sobre la avenida Manuel Clouthier, en Culiacán.

El ataque armado se reportó alrededor de las 21:30 horas entre las calles Tabasco y la avenida Nicolás Bravo, en el sector Cañadas.

Según reportes preliminares, la víctima se encontraba en la unidad de remolque circulando por el carril que dirige de norte a sur cuando civiles armados se le aproximaron y lo agredieron a tiros.