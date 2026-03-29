$!Joven es asesinado a balazos en la autopista Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ Un joven fue atacado a balazos este domingo y quedó tendido sin vida en la rampa de acceso a la autopista Mazatlán-Culiacán.

El ataque fue reportado a las 08:30 horas y al parecer se registró en los carriles al norte de la mencionada autopista.

Hasta el momento se desconoce si la víctima viajaba en algún vehículo.