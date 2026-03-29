$!Joven es asesinado a balazos en la autopista Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ Un joven fue atacado a balazos este domingo y quedó tendido sin vida en la rampa de acceso a la autopista Mazatlán-Culiacán.
El ataque fue reportado a las 08:30 horas y al parecer se registró en los carriles al norte de la mencionada autopista.
Hasta el momento se desconoce si la víctima viajaba en algún vehículo.
Paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar comprobaron que el hombre se encontraba sin vida y heridas por disparos de arma de fuego en el cuerpo y cabeza.
La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales, hasta la llegada del.personal pericial de la Fiscalía General del Estado.