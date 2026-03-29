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Violencia

Joven es asesinado a balazos en la autopista Mazatlán-Culiacán

El ataque se registró la mañana del domingo en la rampa de acceso a la autopista; la víctima presentó heridas de arma de fuego en cuerpo y cabeza
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/03/2026 10:08
29/03/2026 10:08

MAZATLÁN._ Un joven fue atacado a balazos este domingo y quedó tendido sin vida en la rampa de acceso a la autopista Mazatlán-Culiacán.

El ataque fue reportado a las 08:30 horas y al parecer se registró en los carriles al norte de la mencionada autopista.

Hasta el momento se desconoce si la víctima viajaba en algún vehículo.

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Paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar comprobaron que el hombre se encontraba sin vida y heridas por disparos de arma de fuego en el cuerpo y cabeza.

La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales, hasta la llegada del.personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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