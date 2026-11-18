MAZATLÁN._ Un joven de 23 años resultó herido de bala tras un ataque armado registrado en la colonia Ampliación Loma Bonita, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 15:30 horas sobre la calle Dorado, del mencionado sector.

Versiones en el lugar indican que, el joven se encontraba sentado sobre un sofá en el porche de su casa cuando fue atacado con un disparo perpetrado por otro hombre que se dio a la fuga.