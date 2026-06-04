$!Joven es perseguido a tiros y resulta herido en Stanza Toscana, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven de aproximadamente 25 años de edad resultó herido tras ser perseguido y atacado a balazos la tarde de este jueves 4 de junio, en el sector Stanza Toscana, al norte de Culiacán. La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades, y se trata de un joven que presentó alrededor de 5 lesiones por disparos de arma de fuego, aunque fue trasladado consciente y estable por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

El ataque armado ocurrió sobre la calle Camaiore, en donde el joven trató de escapar a la salida hacia el bulevar Paseo Toscana y la calle Cori, donde fue localizado por las corporaciones.

Sobre la calle quedó abandonada una sandalia que traía puesta el joven, la cual se le salió cuando trató de huir, misma que fue retirada de la escena por familiares. Asimismo, aproximadamente 30 metros atrás fueron encontrados los casquillos percutidos durante el ataque esparcidos por la calle. La escena fue acordonada por personal del Ejército Mexicano, a la espera de que arriben agentes y peritos de Fiscalía General del Estado a recoger los indicios e iniciar la investigación del caso.