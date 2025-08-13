Joven es privada de la libertad en el sector Montebello, en Culiacán

CULIACÁN._ Una joven de 19 años fue privada de la libertad la tarde de este miércoles en la Privada Mazaryt, del sector Montebello, por un grupo armado que se desplazaba en un Volkswagen Jetta.

La víctima, identificada como Leslie Yohana, fue obligada a abordar su propio vehículo BMW, en el que los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, según los primeros reportes.

Agentes de distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar y desplegaron un operativo para dar con el paradero de la joven y de los presuntos responsables.