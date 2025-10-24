$!Joven es privado de la vida a tiros afuera de su casa en Los Mezcales, Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven identificado como Javier Armando “N”, de 21 años de edad, fue privado de la vida con disparos de arma de fuego la madrugada de este viernes, afuera de su domicilio ubicado en la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán.

El reporte sobre las detonaciones se recibió a las 3:35 horas, en un punto de la avenida Madrid, casi esquina con la calle Vinoramas.

Fueron los residentes del área quienes alertaron a los cuerpos de seguridad. Al llegar al sitio, agentes de la policía localizaron al joven ya sin signos vitales, tendido en el patio frontal de la casa.