$!Joven es privado de la vida a tiros frente a su domicilio en el Infonavit Cañadas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven, de aproximadamente 25 años de edad y aún sin identificar, fue privado de la vida a balazos la mañana de este viernes frente a su domicilio en el sector Infonavit Cañadas, en Culiacán.
El homicidio por arma de fuego se registró alrededor de las 11:00 horas, en la calle Sierra Madre de Chiapas, en el tramo comprendido entre Sierra Madre Oriental y Sierra Madre del Sur.
La víctima vestía playera, short y tenis, todos de color negro. El cuerpo quedó tendido a un costado de la banqueta, junto a un vehículo Nissan Versa de color gris, el cual quedó con impactos de bala en la ventanilla del asiento del piloto y con ambas puertas abiertas.
Agentes de la Policía Municipal de Culiacán acordonaron y aseguraron la zona del atentado, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al sitio para iniciar las primeras diligencias y el procesamiento de la escena del crimen.