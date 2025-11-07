$!Joven es privado de la vida a tiros frente a su domicilio en el Infonavit Cañadas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven, de aproximadamente 25 años de edad y aún sin identificar, fue privado de la vida a balazos la mañana de este viernes frente a su domicilio en el sector Infonavit Cañadas, en Culiacán.

El homicidio por arma de fuego se registró alrededor de las 11:00 horas, en la calle Sierra Madre de Chiapas, en el tramo comprendido entre Sierra Madre Oriental y Sierra Madre del Sur.