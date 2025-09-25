$!Joven es rescatado tras ser arrojado al río Tamazula; estaba atado de pies y manos

CULIACÁN. _ Un joven de 22 años fue rescatado con vida la mañana de este jueves 25 de septiembre, luego de haber sido arrojado al río Tamazula desde el puente José María Morelos, en la colonia Centro de esta ciudad. La víctima se encontraba atada de pies y manos, pero logró sobrevivir y salir por sus propios medios hasta la orilla.
La persona fue identificada como Víctor Enrique “N”, quien presuntamente fue privado de la libertad por un grupo armado en un domicilio no especificado y posteriormente lanzado desde lo alto del puente que conecta las avenidas Aquiles Serdán y Teniente Juan de la Barrera, entre el primer cuadro de la ciudad y el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 7:16 horas se alertó a los servicios de emergencia sobre un hombre que aparentemente intentaba lanzarse desde el puente. También se manejó la posibilidad de que se tratara de una persona lesionada por disparo de arma de fuego, lo cual fue descartado en el sitio por los cuerpos de auxilio.
Fueron transeúntes quienes notaron la presencia del joven a orillas del río y alertaron a las autoridades. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano, Bomberos y paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron a la víctima a un hospital. Aunque presentaba golpes y señales de violencia, se encontraba consciente al momento de ser rescatado.