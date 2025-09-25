$!Joven es rescatado tras ser arrojado al río Tamazula; estaba atado de pies y manos

CULIACÁN. _ Un joven de 22 años fue rescatado con vida la mañana de este jueves 25 de septiembre, luego de haber sido arrojado al río Tamazula desde el puente José María Morelos, en la colonia Centro de esta ciudad. La víctima se encontraba atada de pies y manos, pero logró sobrevivir y salir por sus propios medios hasta la orilla.

La persona fue identificada como Víctor Enrique “N”, quien presuntamente fue privado de la libertad por un grupo armado en un domicilio no especificado y posteriormente lanzado desde lo alto del puente que conecta las avenidas Aquiles Serdán y Teniente Juan de la Barrera, entre el primer cuadro de la ciudad y el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos.