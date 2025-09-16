Seguridad
Abandonado en urgencias

Joven herido de bala es abandonado en hospital de Culiacán

Un joven de 20 años fue dejado por desconocidos en el área de urgencias de un hospital con heridas de bala. Hasta el momento se desconoce su estado de salud y las circunstancias del ataque
Noroeste Redacción
16/09/2025 10:26
16/09/2025 10:26
16/09/2025 10:26

CULIACÁN. _ Un joven de 20 años, identificado como Abraham “N”, fue ingresado la mañana de este martes 16 de septiembre a un hospital de la ciudad con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con reportes oficiales, fue poco antes de las 8:00 horas cuando personal médico notificó a las autoridades sobre la llegada del paciente, quien habría sido abandonado por personas desconocidas en el área de urgencias.

Elementos de seguridad acudieron al nosocomio y confirmaron el ingreso del joven, aunque hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre su estado de salud, la cantidad de heridas ni el lugar exacto donde fue atacado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el caso para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
#ATAQUES ARMADOS
