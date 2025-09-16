Joven herido de bala es abandonado en hospital de Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven de 20 años, identificado como Abraham “N”, fue ingresado la mañana de este martes 16 de septiembre a un hospital de la ciudad con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con reportes oficiales, fue poco antes de las 8:00 horas cuando personal médico notificó a las autoridades sobre la llegada del paciente, quien habría sido abandonado por personas desconocidas en el área de urgencias.

Elementos de seguridad acudieron al nosocomio y confirmaron el ingreso del joven, aunque hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre su estado de salud, la cantidad de heridas ni el lugar exacto donde fue atacado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el caso para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.