Joven ingresa a hospital de Culiacán tras resultar herido en atentado en la colonia Benito Juárez

CULIACÁN._ Un joven identificado como Héctor Manuel, de 20 años de edad, ingresó a un hospital de Culiacán este jueves tras resultar herido en el ataque armado registrado en la colonia Benito Juárez.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas. Según informes, Héctor Manuel se encontraba conduciendo en un Honda HRV, de color tinto, cuando fue atacado a balazos por un grupo de civiles.

Se indicó que el joven se encontraba en el cruce de la avenida 30 de Octubre y la calle 30 de Septiembre cuando ocurrió la agresión, en la que además fue asesinado un hombre identificado como Said, quien quedó tendido en la vía pública.

Héctor Manuel habría recibido al menos cuatro impactos de bala, resultando considerablemente lesionado; y el mismo automóvil en el que se encontraba a bordo también resultó dañado.

Ante ello, él mismo condujo la unidad hasta llegar a un hospital de la ciudad.

Al arribar, personal de salud atendió al lesionado y se encargó de notificar a las autoridades de seguridad para atender el caso. Fue entonces que elementos policíacos llegaron más tarde para llevar a cabo las investigación del hecho.

El vehículo baleado fue asegurado en el lugar, mientras que los agentes de la Fiscalía General del Estado se encargarán de retomar el caso para seguir con las indagaciones y esclarecer lo sucedido.