$!Joven motociclista es asesinado a balazos en calles de la Colonia Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven que circulaba a bordo de una motocicleta fue asesinado a balazos durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre sobre la Calle Ángel Armeenta, en Mazatlán.

El ataque se registró a las 00:30 horas sobre la Calle Ángel Armeenta, entre la Calle Revolución y la Avenida Insurgentes, donde de acuerdo a los primeros reportes, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.