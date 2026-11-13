Seguridad
|
Violencia

Joven motociclista es asesinado a balazos en calles de la Colonia Juárez, en Mazatlán

Según reportes, los hechos ocurrieron a las 00:30 horas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/11/2026 06:26
13/11/2026 06:26

MAZATLÁN._ Un joven que circulaba a bordo de una motocicleta fue asesinado a balazos durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre sobre la Calle Ángel Armeenta, en Mazatlán.

El ataque se registró a las 00:30 horas sobre la Calle Ángel Armeenta, entre la Calle Revolución y la Avenida Insurgentes, donde de acuerdo a los primeros reportes, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.

$!Joven motociclista es asesinado a balazos en calles de la Colonia Juárez, en Mazatlán

Tras el ataque, el joven quedó sin vida tendido sobre el pavimento de la Calle Ángel Armenta, a un costado de la motocicleta que conducía.

El occiso fue identificado como Manuel “N”, de 19 años.

La zona fue acordonada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos del Ejército y Marina, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias correspondientes.

#Violencia
#Asesinato
#Ataque a balazos
#Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube