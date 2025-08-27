$!Joven motociclista es asesinado a balazos en el sector Bachigualato, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven motociclista fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán. El cuerpo fue localizado junto a una cancha deportiva de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), antes Sagarpa en el sector Bachigualato.
De acuerdo con reportes preliminares, las detonaciones de arma de fuego se escucharon alrededor de las 11:00 horas en la zona cercana a las instalaciones policiales. Sin embargo, fue hasta las 12:45 horas cuando elementos de la Secretaría de Marina localizaron el cuerpo sin vida a un costado de los campos de fútbol de Sader, ubicados detrás de la Policía Municipal y una estancia infantil.
En el sitio se aseguraron varios casquillos percutidos de arma larga.
La víctima no ha sido identificada, pero se estima que tenía entre 20 y 30 años. Era de complexión delgada, tez blanca y estatura baja. Vestía una playera verde, pantalón de mezclilla negro, tenis negros y portaba un casco rosa con blanco. Su cuerpo quedó junto a una motocicleta Italika DM200 color negro con amarillo.
Las autoridades acordonaron la zona y personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.