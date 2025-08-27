Seguridad
Joven motociclista es asesinado a balazos en el sector Bachigualato, en Culiacán

El cuerpo de la víctima quedó junto a los campos de fútbol de la Sader, detrás de la Policía Municipal. Fue hallado por personal de la Marina más de una hora después de reportarse detonaciones en la zona
27/08/2025 13:39
CULIACÁN. _ Un joven motociclista fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán. El cuerpo fue localizado junto a una cancha deportiva de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), antes Sagarpa en el sector Bachigualato.

De acuerdo con reportes preliminares, las detonaciones de arma de fuego se escucharon alrededor de las 11:00 horas en la zona cercana a las instalaciones policiales. Sin embargo, fue hasta las 12:45 horas cuando elementos de la Secretaría de Marina localizaron el cuerpo sin vida a un costado de los campos de fútbol de Sader, ubicados detrás de la Policía Municipal y una estancia infantil.

En el sitio se aseguraron varios casquillos percutidos de arma larga.

La víctima no ha sido identificada, pero se estima que tenía entre 20 y 30 años. Era de complexión delgada, tez blanca y estatura baja. Vestía una playera verde, pantalón de mezclilla negro, tenis negros y portaba un casco rosa con blanco. Su cuerpo quedó junto a una motocicleta Italika DM200 color negro con amarillo.

Las autoridades acordonaron la zona y personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

