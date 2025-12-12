$!Joven motociclista muere tras chocar contra camión de volteo en el Fraccionamiento San Jorge, en Mazatlán

Un joven motociclista perdió la vida de manera instantánea tras chocar contra un volteo estacionado en el carril izquierdo, en el fraccionamiento San Jorge, en Mazatlán.

La víctima fue identificada por sus familiares como Kevin Misael “N”, de 17 años de edad.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa y la calle Matehuala, a la altura del fraccionamiento San Jorge.