Accidente fatal

Joven motociclista muere tras chocar contra camión de volteo en el Fraccionamiento San Jorge, en Mazatlán

Kevin Misael “N”, de 17 años de edad circulaba sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa cuando por razones desconocidas se impactó contra la pesada unidad que se encontraba estacionada
Juvencio Villanueva |
12/12/2025 12:01
Un joven motociclista perdió la vida de manera instantánea tras chocar contra un volteo estacionado en el carril izquierdo, en el fraccionamiento San Jorge, en Mazatlán.

La víctima fue identificada por sus familiares como Kevin Misael “N”, de 17 años de edad.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa y la calle Matehuala, a la altura del fraccionamiento San Jorge.

De acuerdo con versiones de testigos, el motociclista, quien conducía una moto Italika DM-200, se impactó contra la caja metálica de un volteo propiedad de la dependencia Parques y Jardines del Ayuntamiento, cuyo personal realizaba labores de limpieza en el Parque Lineal.

$!Joven motociclista muere tras chocar contra camión de volteo en el Fraccionamiento San Jorge, en Mazatlán

El conductor quedó tendido e inmóvil sobre el pavimento junto a su motocicleta. Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo fue cubierto con una sábana clínica y la zona acordonada mientras el personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.

