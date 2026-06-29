$!Joven motociclista sufre fractura tras choque con camioneta en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un joven motociclista resultó lesionado con una probable fractura en su pierna izquierda luego de impactarse contra una camioneta cuando circulaba por la avenida Acapulco, a la altura del fraccionamiento Campestre, en Mazatlán.

El percance vial se registró a las 11:45 horas de este lunes. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el conductor de la motocicleta, identificado como Francisco “N”, de 22 años de edad, se desplazaba con preferencia sobre la citada vialidad.

La colisión ocurrió cuando el chofer de una camioneta Ford Explorer salió del estacionamiento de una tienda de conveniencia e invadió el carril de circulación. A pesar de que el motociclista intentó realizar una maniobra para esquivar el vehículo, terminó golpeando la esquina trasera de la unidad y derrapó varios metros sobre el pavimento.