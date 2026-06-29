$!Joven motociclista sufre fractura tras choque con camioneta en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un joven motociclista resultó lesionado con una probable fractura en su pierna izquierda luego de impactarse contra una camioneta cuando circulaba por la avenida Acapulco, a la altura del fraccionamiento Campestre, en Mazatlán.
El percance vial se registró a las 11:45 horas de este lunes. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el conductor de la motocicleta, identificado como Francisco “N”, de 22 años de edad, se desplazaba con preferencia sobre la citada vialidad.
La colisión ocurrió cuando el chofer de una camioneta Ford Explorer salió del estacionamiento de una tienda de conveniencia e invadió el carril de circulación. A pesar de que el motociclista intentó realizar una maniobra para esquivar el vehículo, terminó golpeando la esquina trasera de la unidad y derrapó varios metros sobre el pavimento.
Personas que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de rescate a través del sistema de emergencias. Minutos después, paramédicos de Bomberos Veteranos arribaron al sitio para brindar la primera atención médica al afectado, quien permanecía tendido sobre la vialidad.
Los rescatistas valoraron la extremidad del joven y le colocaron una férula de tracción debido a una posible fractura de tibia y peroné. Posteriormente, el herido fue trasladado a las instalaciones del Hospital Militar, debido a que cuenta con dicha derechohabiencia.
Al sitio también acudieron agentes de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades y ordenaron el traslado de los vehículos al corralón.