$!Joven muere electrocutado mientras instalaba una bomba de agua en Los Mochis

AHOME. _ Un trágico accidente doméstico cobró la vida de un joven de 25 años este viernes 14 de agosto, luego de que sufriera una descarga eléctrica en el interior de su domicilio, ubicado en la comunidad del ejido Mochis, perteneciente al municipio de Ahome.

La víctima fue identificada por autoridades preventivas como José Carlos “N”, residente de la misma localidad. De acuerdo con información preliminar recabada en el lugar, el accidente ocurrió mientras el joven realizaba trabajos para instalar una bomba de agua.

Por causas que aún son investigadas, durante las maniobras entró en contacto directo con la corriente eléctrica, lo que le provocó lesiones que terminaron por quitarle la vida y quedó tendido en el lugar.

Al percatarse de la emergencia, sus familiares solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911, lo que generó la movilización de los cuerpos de rescate y seguridad.