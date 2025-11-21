$!Joven muere en accidente vehicular en Ejido Primero de Mayo, Los Mochis

Un joven de 23 años de edad perdió la vida la mañana de este viernes en las inmediaciones del Ejido Primero de Mayo, en Los Mochis, luego de que la vagoneta en la que viajaba cayera a un dren y volcara, quedando con las llantas hacia arriba.

La víctima fue identificada como Elvin Javier “N”, quien se desplazaba en una camioneta Honda CRV de color arena por la carretera que conecta Los Mochis con el ejido. El percance se registró al llegar a la entrada de la comunidad, donde el conductor, por razones aún desconocidas, perdió el control del volante. La unidad salió del camino y se precipitó al interior del canal.