$!Joven muere en accidente vehicular en Ejido Primero de Mayo, Los Mochis

Un joven de 23 años de edad perdió la vida la mañana de este viernes en las inmediaciones del Ejido Primero de Mayo, en Los Mochis, luego de que la vagoneta en la que viajaba cayera a un dren y volcara, quedando con las llantas hacia arriba.
La víctima fue identificada como Elvin Javier “N”, quien se desplazaba en una camioneta Honda CRV de color arena por la carretera que conecta Los Mochis con el ejido. El percance se registró al llegar a la entrada de la comunidad, donde el conductor, por razones aún desconocidas, perdió el control del volante. La unidad salió del camino y se precipitó al interior del canal.
Testigos del accidente alertaron de inmediato al número de emergencias. Al lugar se movilizaron elementos del cuerpo de Bomberos de Los Mochis, así como personal de seguridad y de la Dirección de Tránsito Municipal. Tras confirmar la presencia de una persona sin vida en el interior del vehículo, el área fue acordonada.
Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para realizar las diligencias correspondientes. El personal forense se encargó de documentar la escena, dar fe del deceso y ordenar el traslado del cuerpo a una funeraria de guardia para la necropsia de ley y posterior entrega a sus familiares. Finalmente, el vehículo fue retirado del dren con apoyo de una grúa y llevado a la pensión municipal.