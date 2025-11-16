Joven muere en hospital de Culiacán luego de ser atacado a balazos en la colonia Lomas del Magisterio

Un joven hombre fue atacado a balazos en un domicilio de la colonia Lomas del Magisterio, en el sector norte de Culiacán, y minutos después falleció cuando recibía atención médica en el área de urgencias del Hospital General.

El ataque ocurrió la noche de este domingo 16 de noviembre en un inmueble ubicado sobre la calle Lealtad, entre la avenida Primera y Benito Flores, en los límites con la colonia Rosario Uzárraga y el sector conocido como Lomas Verdes. Fueron familiares los que transportaron al herido en un vehículo particular hacia el centro médico.

Las autoridades informaron que la víctima fue identificada como Manuel Artemio, de 27 años de edad, quien presentó entre dos y tres impactos de arma de fuego en el tórax y en la mano derecha. Debido a la gravedad de las heridas, perdió la vida al momento de llegar al nosocomio.

El reporte del hecho se registró minutos antes de las 20:00 horas, cuando personal médico del Hospital General notificó el ingreso de un hombre lesionado por disparos de arma de fuego que había fallecido a consecuencia de las heridas. Ante ello, se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado para dar fe del deceso.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación del Estado acudieron al hospital para recabar información preliminar. La Fiscalía continuará con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.