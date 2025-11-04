$!Joven muere en volcadura de camión en la Maxipista Culiacán-Mazatlán

CULIACÁN. _ Un joven identificado como Joaquín Ernesto, de 25 años de edad, perdió la vida la mañana de este martes en un percance de tránsito registrado sobre la Maxipista Culiacán–Mazatlán, a la altura del kilómetro 150, muy cerca de la comunidad de El Melón, perteneciente a la sindicatura de Quilá.
La víctima se desempeñaba como conductor de un camión tipo torton, color blanco con azul, y circulaba con dirección hacia Culiacán cuando el accidente se produjo poco antes de las 06:00 horas.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, el chofer al parecer perdió el control de la unidad, lo que provocó que impactara contra señalamientos viales y posteriormente se volcara sobre uno de sus costados. Durante la volcadura, la cabina del vehículo se proyectó contra el tronco de un árbol de gran tamaño.
Debido al fuerte impacto, Joaquín Ernesto quedó sin vida en el interior de la unidad.
Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, resguardaron el área del siniestro para las diligencias correspondientes. Personal de emergencias y rescate se movilizó para realizar las maniobras necesarias y liberar el cuerpo. Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para dar fe de los hechos y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.