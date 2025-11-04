$!Joven muere en volcadura de camión en la Maxipista Culiacán-Mazatlán

CULIACÁN. _ Un joven identificado como Joaquín Ernesto, de 25 años de edad, perdió la vida la mañana de este martes en un percance de tránsito registrado sobre la Maxipista Culiacán–Mazatlán, a la altura del kilómetro 150, muy cerca de la comunidad de El Melón, perteneciente a la sindicatura de Quilá.

La víctima se desempeñaba como conductor de un camión tipo torton, color blanco con azul, y circulaba con dirección hacia Culiacán cuando el accidente se produjo poco antes de las 06:00 horas.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el chofer al parecer perdió el control de la unidad, lo que provocó que impactara contra señalamientos viales y posteriormente se volcara sobre uno de sus costados. Durante la volcadura, la cabina del vehículo se proyectó contra el tronco de un árbol de gran tamaño.