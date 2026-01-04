$!Joven muere tras perder el control de su moto en la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven de 18 años perdió la vida durante el mediodía de este domingo mientras circulaba a bordo de su motocicleta, en las inmediaciones de la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, en el sector Buenos Aires de Culiacán.
El siniestro ocurrió alrededor de las 13:45 horas sobre la prolongación sur de la avenida Álvaro Obregón, justo enfrente de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad.
El reporte preliminar establece que el joven, identificado como José Manuel, sufrió un accidente de tránsito cuando recorría uno de los carriles de norte a sur.
La víctima del percance fue reconocido como vecino del fraccionamiento Prados del Sur, en Culiacán.
Los primeros informes apuntan a que el joven perdió el control de la unidad ligera por razones desconocidas, y terminó sin vida sobre la terracería que divide ambos sentidos.
En la escena quedaron como evidencias del hecho la motocicleta roja del chico, así como su casco color negro.
Debido a este hecho, personal del Ejército Mexicano cerró uno de los carriles de norte a sur con apoyo de agentes de Tránsito Municipal, para la posterior intervención de peritos de la Fiscalía General del Estado.