$!Joven muere tras perder el control de su moto en la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven de 18 años perdió la vida durante el mediodía de este domingo mientras circulaba a bordo de su motocicleta, en las inmediaciones de la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, en el sector Buenos Aires de Culiacán.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13:45 horas sobre la prolongación sur de la avenida Álvaro Obregón, justo enfrente de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad.

El reporte preliminar establece que el joven, identificado como José Manuel, sufrió un accidente de tránsito cuando recorría uno de los carriles de norte a sur.