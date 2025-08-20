$!Joven muere tras presunta persecución con militares en El Rosario; familia exige justicia

ROSARIO. _ Un joven identificado como Alexis D., de 23 años, murió la tarde de este miércoles tras una presunta persecución con elementos del Ejército Mexicano, en la colonia Valle Nuevo, en El Rosario. Según versiones de sus familiares, el joven circulaba en una motocicleta cuando fue perseguido por elementos del Ejército. El hecho ocurrió sobre la calle Braulio Pineda, donde Alexis quedó tendido junto al vehículo tras no detenerse ante las indicaciones de los militares.

La madre de la víctima acudió al lugar y manifestó su indignación por lo sucedido. Señaló que su familia es originaria de la comunidad serrana de Agua Caliente de los Panales, pero que actualmente viven desplazados en la cabecera municipal, lo que los llevó a establecerse en El Rosario.

En el sitio, familiares y amigos protagonizaron un enfrentamiento verbal con los militares, cuestionando el uso de la fuerza letal. Aseguraron que fueron al menos tres disparos los que recibió el joven.

“Él no traía nada, le dieron dos o tres balazos por la espalda”, denunció la madre del joven. Al difundirse la noticia, habitantes de diversos sectores del municipio se acercaron al lugar, luego de que circularan versiones no confirmadas sobre un presunto atentado.

Tras los hechos, se desplegó un operativo con presencia de elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Policía de Investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión oficial sobre lo ocurrido, ni se ha confirmado si el joven portaba algún arma o si hubo intercambio de disparos.