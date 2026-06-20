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Violencia

Joven mujer de 20 años es asesinada en Escuinapa

Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/06/2026 10:46
20/06/2026 10:46

MAZATLÁN._ Una joven mujer fue asesinada la noche del viernes en Escuinapa.

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La víctima fue identificada como Abigail “N”, de 20 años, la cual fue llevada por Protección Civil Municipal a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar pero ya no presentaba signos vitales.

El llamado a las autoridades fue a las 20:14 horas, informando de su ingreso al nosocomio por disparos de arma de fuego, indicando el personal médico que había llegado sin vida

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De acuerdo con las autoridades, la joven fue atacada en su domicilio de la Colonia Azteca, a dónde se presume llegaron personas armadas; aunque se presume que intento huir, murió dentro del domicilio.

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