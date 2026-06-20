$!Joven mujer de 20 años es asesinada en Escuinapa

MAZATLÁN._ Una joven mujer fue asesinada la noche del viernes en Escuinapa.

La víctima fue identificada como Abigail “N”, de 20 años, la cual fue llevada por Protección Civil Municipal a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar pero ya no presentaba signos vitales.

El llamado a las autoridades fue a las 20:14 horas, informando de su ingreso al nosocomio por disparos de arma de fuego, indicando el personal médico que había llegado sin vida