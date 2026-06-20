$!Joven mujer de 20 años es asesinada en Escuinapa

MAZATLÁN._ Una joven mujer fue asesinada la noche del viernes en Escuinapa.
La víctima fue identificada como Abigail “N”, de 20 años, la cual fue llevada por Protección Civil Municipal a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar pero ya no presentaba signos vitales.
El llamado a las autoridades fue a las 20:14 horas, informando de su ingreso al nosocomio por disparos de arma de fuego, indicando el personal médico que había llegado sin vida
De acuerdo con las autoridades, la joven fue atacada en su domicilio de la Colonia Azteca, a dónde se presume llegaron personas armadas; aunque se presume que intento huir, murió dentro del domicilio.