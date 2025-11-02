$!Joven pierde la vida en la Cruz Roja de Culiacán tras haber sido atacado a balazos en la colonia Vista Hermosa

CULIACÁN._ Luego de haber sido atacado a balazos en la colonia Vista Hermosa, el joven Geovanny Isaías “N”, de 25 años, murió en su ingreso a la Cruz Roja Mexicana de Culiacán la noche de este domingo 2 de noviembre, en pleno Día de Muertos.
El hecho se reportó poco antes de las 21:30 horas. Según reportes, fue en la colonia ya mencionada donde la víctima fue agredida a tiros por al menos un civil armado, sin embargo no se dieron a conocer las calles o el punto exacto de donde ocurrió el hecho.
Paramédicos arribaron al lugar para estabilizar al lesionado y lo trasladaron hacia la base, ubicada por el bulevar Gabriel Leyva Solano, entre la avenida Ruperto Paliza y Jesús Andrade.
No obstante, fue en su ingreso a la sala de urgencias cuando el personal de salud confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas de bala que presentó en el cuerpo.
Los médicos dieron aviso a las autoridades de seguridad de seguridad y de investigación, por lo que elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano llegaron al centro médico para atender la situación.
También llegaron los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de entrevistar a la familia para determinar cómo ocurrió el atentado que dejó la vida del joven.
Al final se ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se aplicarán los exámenes de necropsia correspondientes.