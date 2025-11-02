$!Joven pierde la vida en la Cruz Roja de Culiacán tras haber sido atacado a balazos en la colonia Vista Hermosa

CULIACÁN._ Luego de haber sido atacado a balazos en la colonia Vista Hermosa, el joven Geovanny Isaías “N”, de 25 años, murió en su ingreso a la Cruz Roja Mexicana de Culiacán la noche de este domingo 2 de noviembre, en pleno Día de Muertos.

El hecho se reportó poco antes de las 21:30 horas. Según reportes, fue en la colonia ya mencionada donde la víctima fue agredida a tiros por al menos un civil armado, sin embargo no se dieron a conocer las calles o el punto exacto de donde ocurrió el hecho.

Paramédicos arribaron al lugar para estabilizar al lesionado y lo trasladaron hacia la base, ubicada por el bulevar Gabriel Leyva Solano, entre la avenida Ruperto Paliza y Jesús Andrade.

No obstante, fue en su ingreso a la sala de urgencias cuando el personal de salud confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas de bala que presentó en el cuerpo.