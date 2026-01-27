Joven pierde la vida por inmersión en aguas termales de Agua Caliente de Baca, Choix

CHOIX._ Lo que comenzó como una convivencia entre amigos en la zona turística de Agua Caliente de Baca, terminó en un hecho lamentable durante la madrugada de este martes, luego de que un joven perdiera la vida por asfixia por inmersión.

La víctima fue identificada ante las autoridades como Omar “N”, de 25 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia La Higuerita, ubicada en la cabecera de este municipio.

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron cerca de las 24:00 horas, cuando un grupo de amigos se encontraba dentro de las piletas de las aguas termales cuando se percataron de que Omar no salía a la superficie. Al extraerlo del agua, notaron que se encontraba inconsciente.

En un intento desesperado por salvarle la vida, sus acompañantes lo subieron a una vagoneta de color gris y se trasladaron a toda prisa hacia el Hospital Integral de Choix. Sin embargo, al arribar al área de urgencias, el personal médico ya nada pudo hacer al confirmar que el joven ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Municipal acordonaron la zona del incidente y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, por lo cual elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Vicefiscalía Regional Zona Norte acudieron durante la madrugada para realizar las diligencias de ley correspondiente.

Aunque trascendió que la víctima sí sabía nadar, las autoridades han abierto una carpeta de investigación para determinar si la ingesta de alcohol fue un factor determinante en el incidente, pues los jóvenes se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria en la ciudad de Los Mochis para realizarle la necropsia de ley y determinar oficialmente las causas del deceso, antes de ser entregado a sus familiares.