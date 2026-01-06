Joven pierde un ojo tras incidente con pirotecnia en Costa Rica, Culiacán

Un joven de 25 años de edad perdió uno de sus ojos tras sufrir un incidente al manipular pirotecnia en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.

La víctima, reconocida como Jesús, resultó con lesiones severas en el otro ojo luego de que le estalló en el rostro un artefacto pirotécnico.

Tras el hecho, fue trasladado de urgencias hacia una clínica, en donde se reportó su estado de salud como delicado.

Por el momento, el joven permanece bajo atención médica especializada, sin que se dieran a conocer las circunstancias en que sufrió el siniestro.