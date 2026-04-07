Joven queda herido tras ataque a balazos en Villas del Rey, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven fue baleado la noche del lunes en Mazatlán, tras una confrontación con dos individuos que arribaron en una motocicleta en el Fraccionamiento Villas del Rey.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue trasladada a una clínica particular para recibir atención médica.

En el lugar se reportó que se encontraron casquillos percutidos en el sitio.

El atentado a balazos se registró en el cruce de las calles Rioja y Pascual Orozco, en las inmediaciones de una cancha deportiva.

Allí, un grupo de amigos conversaba cuando dos individuos, a bordo de una motocicleta de color rojo, se aproximaron y comenzaron a confrontarlos.

Testigos en el lugar indicaron que, tras la llegada de los motociclistas, la situación escaló rápidamente a una confrontación verbal.

Algunos de los jóvenes presentes optaron por huir del sitio ante la tensión creciente.

En ese instante, uno de los tripulantes de la motocicleta sacó un arma de fuego y realizó disparos contra uno de los jóvenes, quien resultó herido. Acto seguido, los agresores se dieron a la fuga sin ser identificados.

La persona lesionada por el impacto de bala fue rápidamente auxiliada y trasladada en un vehículo particular a una clínica para recibir atención médica de urgencia.

Simultáneamente, se alertó a las autoridades a través del número de emergencias 911.

A su llegada, los elementos de seguridad preventiva realizaron una inspección en el área del ataque. Encontraron y aseguraron al menos dos casquillos percutidos y un proyectil sin detonar, todos ellos calibre .9 milímetros, como parte de la evidencia balística.

Posteriormente, las autoridades fueron notificadas sobre el ingreso de un joven con una herida de bala en una clínica privada. Esta información llevó a los agentes a verificar el reporte y recabar más datos sobre el suceso.