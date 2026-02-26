Joven resulta gravemente herida tras choque contra camión urbano en Culiacán

CULIACÁN._ Una joven resultó gravemente herida tras chocar en su vehículo contra un camión de transporte público urbano en el Centro de Culiacán.

El incidente ocurrió sobre la calle Ángel Flores, casi esquina con la calle Juan Carrasco, aproximadamente a las 17:00 horas de este jueves.

Aunque se desconoce el móvil de los hechos, en el sitio fue localizado el auto marca Chevrolet tipo sedán color gris oscuro en el que viajaba la joven, el cual terminó impactado contra la defensa del camión de la ruta Agustina Ramírez.

La mujer quedó prensada y fueron personas que transitaban por el lugar quienes auxiliaron y lograron sacarla del vehículo; más tarde, una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana la trasladó a recibir atención médica de urgencia.

Debido a la gravedad del choque, elementos de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal auxiliaron y resguardaron la zona.