Joven resulta herido durante ataque armado en la colonia 5 de Febrero, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven identificado como Fausto, de 21 años de edad, resultó herido durante un ataque armado registrado la tarde de este viernes en la colonia 5 de Febrero, en la capital del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 13:20 horas, cuando se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego en los sectores 5 de Febrero, La Amistad y El Barrio. Testigos indicaron que sujetos armados arribaron a la zona y dispararon directamente contra un inmueble, ubicado frente al bulevar Agricultores.

Durante la agresión, Fausto fue alcanzado por al menos un disparo en una pierna, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladado a un centro médico para recibir atención especializada. Se reporta fuera de peligro.

En el sitio, elementos de corporaciones de seguridad desplegaron un operativo y localizaron la vivienda con impactos visibles de bala en la fachada. Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron diligencias en el lugar y acudieron a los hospitales para dar seguimiento al caso, entrevistar al lesionado y recabar más información.