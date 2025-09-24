$!Joven resulta herido en ataque armado en el sector Chulavista, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven de 22 años resultó herido la noche de este miércoles tras un ataque armado en el fraccionamiento Rincón del Parque, ubicado en el sector Chulavista, en Culiacán.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:15 horas en el cruce de las calles Ejército de Occidente y Félix María Zuloaga, junto al canal de aguas pluviales. La víctima fue identificada como Johan Alexis, de 22 años, fue trasladado a un hospital; su estado de salud aún no ha sido confirmado.