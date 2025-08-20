Seguridad
Joven resulta herido en ataque armado en la colonia Azteca de Culiacán

La víctima recibió impactos de bala en la cabeza, la espalda y un brazo. Fue trasladado a un hospital bajo custodia militar y su estado de salud es delicado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/08/2025 17:12
20/08/2025 17:12

CULIACÁN. _ Un joven resultó lesionado por disparos de arma de fuego la tarde de este miércoles en la colonia Azteca, ubicada al sur de Culiacán.

El ataque ocurrió en la intersección de las calles Coatlicue y Naranjos. Paramédicos de la Cruz Roja y del grupo Gerum acudieron al lugar para atender a la víctima, quien recibió impactos de bala en la cabeza, la espalda y un brazo.

Tras estabilizarlo, fue trasladado a un hospital en una ambulancia, bajo resguardo del Ejército Mexicano. Su estado de salud fue reportado como delicado.

El área fue asegurada por corporaciones de los tres niveles de gobierno mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios en el lugar.

#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
