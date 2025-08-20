$!Joven resulta herido en ataque armado en la colonia Azteca de Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven resultó lesionado por disparos de arma de fuego la tarde de este miércoles en la colonia Azteca, ubicada al sur de Culiacán.

El ataque ocurrió en la intersección de las calles Coatlicue y Naranjos. Paramédicos de la Cruz Roja y del grupo Gerum acudieron al lugar para atender a la víctima, quien recibió impactos de bala en la cabeza, la espalda y un brazo.

Tras estabilizarlo, fue trasladado a un hospital en una ambulancia, bajo resguardo del Ejército Mexicano. Su estado de salud fue reportado como delicado.