$!Joven resulta herido tras ataque armado en San Cipriano, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre joven fue herido de bala durante el mediodía de este martes 5 de mayo en el fraccionamiento San Cipriano, ubicado en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 13:20 horas sobre la calle Privada de los Empaques, entre la Avenida de los Empaques y la calle Varsovia. La víctima, quien no ha sido identificada formalmente, presentó un impacto de bala en la pierna.