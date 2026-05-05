$!Joven resulta herido tras ataque armado en San Cipriano, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre joven fue herido de bala durante el mediodía de este martes 5 de mayo en el fraccionamiento San Cipriano, ubicado en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.
El atentado ocurrió aproximadamente a las 13:20 horas sobre la calle Privada de los Empaques, entre la Avenida de los Empaques y la calle Varsovia. La víctima, quien no ha sido identificada formalmente, presentó un impacto de bala en la pierna.
Tras el hecho, una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana trasladó al lesionado hacia un hospital para recibir atención médica.
La zona quedó acordonada y resguardada por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal de Culiacán. Peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron al sitio para realizar las labores de campo y trabajar la escena del crimen.