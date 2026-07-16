$!Joven sale ileso de ataque a balazos en Culiacán, pero es retenido por estar armado

Un joven fue atacado a balazos cuando caminaba por la Calle Santa Teresa, casi al llegar a la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, se refugió en un edificio de departamentos y fue retenido por autoridades, ya que él también estaba armado.
Según la relatoría de autoridades, los hechos fueron cerca de las 17:30 horas de este 16 de julio, cuando residentes del edificio reportaron escuchar un estallido y presuntos disparos en el sector Riberas de Tamazula.
Elementos de Guardia Nacional atendieron el llamado y encontraron al joven resguardado en la entrada del edificio, y confirmaron que no presentó heridas.
Aparentemente, los disparos dirigidos al joven terminaron en los medidores de energía eléctrica del inmueble.
No obstante, durante la revisión física a la víctima, los elementos se percataron que portaba un arma de fuego, motivo por el cual quedó bajo resguardo de agentes federales.
En las inmediaciones el edificio se desplegó un operativo de seguridad a cargo de Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva, para que Fiscalía General del Estado acudiera a recoger evidencias, y la declaración del joven acerca de los acontecimientos