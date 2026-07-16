$!Joven sale ileso de ataque a balazos en Culiacán, pero es retenido por estar armado

Un joven fue atacado a balazos cuando caminaba por la Calle Santa Teresa, casi al llegar a la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, se refugió en un edificio de departamentos y fue retenido por autoridades, ya que él también estaba armado. Según la relatoría de autoridades, los hechos fueron cerca de las 17:30 horas de este 16 de julio, cuando residentes del edificio reportaron escuchar un estallido y presuntos disparos en el sector Riberas de Tamazula.





Elementos de Guardia Nacional atendieron el llamado y encontraron al joven resguardado en la entrada del edificio, y confirmaron que no presentó heridas. Aparentemente, los disparos dirigidos al joven terminaron en los medidores de energía eléctrica del inmueble.



