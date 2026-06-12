$!Joven se desvanece y resulta lesionada al subir al Faro de Mazatlán

MAZATLÁN._ En medio de las altas temperaturas, una joven originaria de Hidalgo se desvaneció en la zona de escaleras del Faro de Mazatlán y resultó lesionada.
A través de un comunicado, se informó que tras el reporte, elementos de seguridad y auxilio activaron los protocolos de atención para bajarla del lugar y brindarle valoración médica inicial.
Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó que la joven, de 26 años y originaria de Hidalgo, sufrió una descompensación que le hizo perder el equilibrio en el área antes mencionada, situación que derivó en la intervención de los cuerpos de emergencia.
Con apoyo del Cuerpo de Bomberos, personal paramédico del Faro y elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, la mujer fue trasladada hasta la parte baja del cerro, donde posteriormente fue abordada en una ambulancia que la llevó a una unidad del IMSS para recibir atención médica y permanecer bajo observación.
El comandante del ESA recomendó a las personas que acostumbran subir al Faro mantenerse hidratadas de manera constante para prevenir episodios de descompensación.
Asimismo, recordó que ante cualquier emergencia es importante solicitar apoyo a través del número 911.