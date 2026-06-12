$!Joven se desvanece y resulta lesionada al subir al Faro de Mazatlán

MAZATLÁN._ En medio de las altas temperaturas, una joven originaria de Hidalgo se desvaneció en la zona de escaleras del Faro de Mazatlán y resultó lesionada.

A través de un comunicado, se informó que tras el reporte, elementos de seguridad y auxilio activaron los protocolos de atención para bajarla del lugar y brindarle valoración médica inicial.

Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó que la joven, de 26 años y originaria de Hidalgo, sufrió una descompensación que le hizo perder el equilibrio en el área antes mencionada, situación que derivó en la intervención de los cuerpos de emergencia.