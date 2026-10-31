Joven termina lesionado tras ataque a balazos en el sector Barrancos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque se registró la noche de este sábado 31 de octubre en las inmediaciones del sector Barrancos, en Culiacán, dejando como saldo a un joven de 22 años lesionado por disparos de arma de fuego.

La agresión armada ocurrió cerca de las 19:00 horas sobre la calle Enrique González, en el tramo comprendido entre Graciano Sánchez y el andador Francisco Luis Urquizo.

Habitantes del sector alertaron a los números de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones en la zona.

Al sitio acudieron corporaciones policiales, quienes confirmaron el hallazgo del civil agredido, identificado como Jorge, y solicitaron de inmediato la presencia de socorristas.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle las primeras atenciones y proceder a su posterior traslado a un nosocomio de la ciudad, donde quedó bajo supervisión médica.Hasta el momento se desconoce la gravedad de las heridas que presenta el lesionado.

Peritos de la Fiscalía General del Estado asumirán las investigaciones en el sitio para la recolección de indicios y la apertura de la correspondiente carpeta de investigación.