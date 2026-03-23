$!Joven vuelca en su vehículo tras chocar con base de semáforo en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven identificado como Daniel protagonizó la mañana de este lunes una volcadura mientras circulaba por la avenida Jesús Kumate, a la altura del sector Rincón del Valle de la capital sinaloense.

El incidente se registró minutos después de las 09:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Suzuki Swift, color blanco, transitaba por los carriles de norte a sur. De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista perdió el control del volante, lo que ocasionó que la unidad subiera a la banqueta y se impactara contra la base de un semáforo, para posteriormente quedar volcada sobre la vialidad con las llantas hacia arriba.