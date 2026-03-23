$!Joven vuelca en su vehículo tras chocar con base de semáforo en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven identificado como Daniel protagonizó la mañana de este lunes una volcadura mientras circulaba por la avenida Jesús Kumate, a la altura del sector Rincón del Valle de la capital sinaloense.
El incidente se registró minutos después de las 09:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Suzuki Swift, color blanco, transitaba por los carriles de norte a sur. De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista perdió el control del volante, lo que ocasionó que la unidad subiera a la banqueta y se impactara contra la base de un semáforo, para posteriormente quedar volcada sobre la vialidad con las llantas hacia arriba.
Tras el impacto, varias cubetas de pintura blanca que eran transportadas en el automóvil se rompieron, provocando que el material quedara esparcido sobre el pavimento.
Testigos del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911, lo que derivó en la movilización de paramédicos de Cruz Roja, quienes valoraron al joven en el lugar. Luego de la revisión, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Elementos de tránsito acudieron para resguardar la zona y realizar el peritaje correspondiente. Posteriormente, se solicitó el servicio de una grúa para retirar la unidad siniestrada y trasladarla a una pensión local.