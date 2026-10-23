Jóvenes armados con machetes y piedras protagonizan riña en Goros Pueblo, Ahome

AHOME._ Habitantes de Goros Pueblo vivieron momentos de angustia e incertidumbre luego de un enfrentamiento entre jóvenes armados con machetes y piedras en las calles de la comunidad.

De acuerdo con testimonios y material audiovisual grabado por los propios vecinos desde el interior de sus hogares, los involucrados se desplazaban a exceso de velocidad en motocicletas mientras intercambiaban agresiones verbales y físicas.

En un intento por dispersar la gresca y evitar una tragedia, los pobladores comenzaron a gritar que la policía se aproximaba al lugar.

A pesar de los avisos, la confrontación se prolongó por varios minutos hasta que los participantes abordaron sus unidades y se dieron a la fuga por caminos aledaños sin que se pudiera concretar su identificación.

Este nuevo episodio de violencia reactiva la alarma entre las familias de las zonas rurales del municipio de Ahome, quienes señalan con preocupación la recurrencia de estos pleitos entre bandas juveniles y el uso de armas blancas en la vía pública.

Hasta el momento, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal no han emitido un reporte oficial sobre el saldo de personas lesionadas o la detención de los presuntos responsables de estos hechos.

Pobladores de la comunidad de Goros Pueblo exigen un constante patrullaje preventivo para evitar que la situación escala a hechos de mayor gravedad.