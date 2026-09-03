$!Judith desapareció en Mazatlán; activan Protocolo Alba para localizarla

MAZATLÁN._ Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para localizar a Judith Aguirre Espinoza, de 49 años, quien fue reportada como desaparecida el 1 de septiembre en la colonia El Venadillo, en Mazatlán.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado, la denuncia fue presentada el 2 de septiembre, un día después de que familiares perdieran contacto con ella.