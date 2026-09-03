$!Judith desapareció en Mazatlán; activan Protocolo Alba para localizarla

MAZATLÁN._ Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para localizar a Judith Aguirre Espinoza, de 49 años, quien fue reportada como desaparecida el 1 de septiembre en la colonia El Venadillo, en Mazatlán.
De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado, la denuncia fue presentada el 2 de septiembre, un día después de que familiares perdieran contacto con ella.
Las autoridades consideran que su integridad física podría estar en riesgo y que pudiera ser víctima de algún delito.
Judith mide 1.62 metros, es de complexión robusta, tez morena y tiene cabello corto, rizado y rojizo. Sus ojos son pequeños y café oscuro; tiene cejas semipobladas, boca mediana, labios delgados y nariz pequeña y chata.
Como señas particulares, presenta una cicatriz en el abdomen y un lunar en el glúteo izquierdo. Al momento de su desaparición vestía playera negra, pantalón negro y tenis del mismo color.
La Fiscalía General del Estado pidió a la ciudadanía proporcionar cualquier información que ayude a localizarla a los teléfonos 800-890-90-92 y (667) 715-55-88.