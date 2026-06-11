Jueces federales imponen castigos y procesos penales contra tres civiles armados en Sinaloa

CULIACÁN. _ La portación de arsenales y explosivos de uso restringido derivó en resoluciones judiciales contra tres hombres detenidos en distintos puntos de Sinaloa, de acuerdo con los expedientes de la Fiscalía General de la República.

Las resoluciones abarcan desde condenas que superan los ocho años de prisión hasta el inicio de procesos penales bajo reclusión preventiva en centros federales.

En el primero de los casos, un juez dictó sentencia condenatoria de ocho años, tres meses y 18 días de prisión en contra de César “N”. El sentenciado fue capturado originalmente en mayo de 2025 por agentes de la Policía Estatal Preventiva en el fraccionamiento Stanza Albaterra, en Culiacán.

Al momento de su detención, el civil se encontraba dentro de un vehículo donde resguardaba un fusil, un arma corta, mil 947 cartuchos útiles, 44 cargadores, un radio de comunicación, un chaleco y un casco balístico. Además de la pena corporal, se le impuso una sanción económica superior a los 15 mil pesos.

Por otra parte, la autoridad judicial resolvió iniciar un proceso penal formal en contra de Brian “N”, quien permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8, ubicado en el municipio de Guasave. Su detención ocurrió en mayo de este año sobre la carretera que conduce al poblado Pueblo Nuevo, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detectaron que viajaba a exceso de velocidad y, tras una revisión al automóvil, descubrieron dos granadas, un fusil con su cargador, 50 cartuchos, un lanzagranadas y una cartuchera.

Finalmente, mediante el mecanismo de procedimiento abreviado, la delegación de la fiscalía federal obtuvo fallos condenatorios en contra de Iván “N” y Francisco “N”. Ambos civiles fueron interceptados por elementos del Ejército Mexicano en enero de 2025, cuando los militares ubicaron dos campamentos provisionales en un camino de terracería que comunica a las comunidades de El Camarón y La Caldera, en el municipio de Escuinapa. En ese sitio, las fuerzas de seguridad incautaron ocho fusiles de asalto, un lanzagranadas, cinco mil 618 cartuchos y 12 cargadores de diferentes calibres, lo que sustentó los cargos penales y la multa económica impuesta por el juzgador.