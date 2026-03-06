Jueves deja un homicidio, una privación de la libertad y dos vehículos robados en el centro de Sinaloa

CULIACÁN. _ La jornada del jueves 5 de marzo en Sinaloa cerró con el registro de un homicidio doloso, una denuncia por privación de la libertad personal y dos reportes de robo de vehículo, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En Culiacán, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación tras la localización de una persona sin vida en la Colonia Pemex. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recibió en la Región Centro una denuncia formal por el delito de privación de la libertad personal.

En cuanto a delitos patrimoniales, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la misma región documentó dos denuncias durante el transcurso del día. Estos hechos forman parte del reporte diario de la autoridad ministerial sobre la situación de seguridad en la entidad.