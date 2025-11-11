Juez dicta 37 años de prisión a agresor sexual de una menor en Navolato

CULIACÁN. _ Un juez de Control dictó una sentencia de 37 años y 6 meses de prisión contra Enrique “N” al declararlo culpable de los delitos de violación equiparada y abuso sexual agravados cometidos con violencia en contra de una niña de tan solo 9 años de edad en una sindicatura del municipio de Navolato.

La condena, obtenida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, es resultado de una investigación que demostró la culpabilidad del agresor en hechos ocurridos en diversas ocasiones durante 2023.

Según consta en la carpeta de investigación, Enrique “N” aprovechaba la ausencia de la madre de la víctima para cometer los actos de índole sexual. Con una crueldad manifiesta, el sentenciado intimidaba a la menor con un arma punzocortante y la amenazaba con hacerle daño a su madre para garantizar que guardara silencio sobre lo sucedido.

Además de la pena privativa de libertad, el juez impuso la obligación de pagar un total de 144 mil 740 pesos por concepto de reparación del daño, que incluye 21 mil pesos por daño psicológico y 123 mil 740 pesos por daño moral, reconociendo el grave perjuicio causado a la víctima.