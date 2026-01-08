Juez vincula a proceso a dos jóvenes por secuestro en Culiacán

Fueron vinculados a proceso penal dos jóvenes señalados como presuntos responsables del delito de secuestro agravado, cometido en noviembre del 2023 en Culiacán.
La Fiscalía General del Estado acusó ante un Juez de Control a Brayan “N” de 23 años, y a Fortunato “N” de 22 años de edad, por este delito.
De acuerdo con la imputación de hechos, el 16 de noviembre de 2023 la víctima fue privada de la libertad mientras se encontraba en un domicilio en Culiacán, cuando los sospechosos descendieron de un vehículo y la trasladaron en contra de su voluntad.
Luego, llamaron a los familiares de la víctima para exigirles el pago por un rescate.
Los dos sujetos permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria durante dos meses.