Juez vincula a proceso a dos jóvenes por secuestro en Culiacán

Fueron vinculados a proceso penal dos jóvenes señalados como presuntos responsables del delito de secuestro agravado, cometido en noviembre del 2023 en Culiacán.

La Fiscalía General del Estado acusó ante un Juez de Control a Brayan “N” de 23 años, y a Fortunato “N” de 22 años de edad, por este delito.