$!Julices González Calzada toma protesta como jefe de la Guardia Nacional en Sinaloa

CULIACÁN. _ González Calzada, con 42 años de servicio activo en las Fuerzas Armadas, asume la coordinación de la corporación federal en la entidad, en sustitución del General Francisco Alvarado Terán, quien ocupaba el cargo desde el 4 de julio pasado. Durante la ceremonia, el nuevo mando se comprometió a desempeñar su labor leal y patrióticamente, en apego a las leyes mexicanas y honrando la bandera nacional.
El General cuenta con sólida formación académica y militar: es licenciado en Administración Militar, tiene una maestría en Administración Pública y Seguridad Nacional, y está acreditado como paracaidista en Francia, Estados Unidos y Guatemala. Su experiencia incluye la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Hidalgo y cargos como Jefe de Estado Mayor en la Primera Región Militar y en el Centro Nacional de Adiestramiento.
Este es el quinto cambio de coordinador de la Guardia Nacional en apenas un año y medio, en un contexto de violencia en la entidad desde septiembre de 2024. Los anteriores titulares fueron Héctor Jiménez Aldana, del 12 de junio al 12 de agosto de 2024; José Luis Chiñas Silva, del 12 de agosto al 4 de noviembre de 2024; Jorge Enrique Martínez Medina, del 4 de noviembre de 2024 al 4 de julio de 2025; y Francisco Alvarado Terán, del 4 de julio al 31 de octubre de 2025.
En la ceremonia estuvieron presentes el Gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Renteria Schazarino, junto a altos mandos de la Tercera Región Militar y la Cuarta Región Naval, lo que refuerza la coordinación entre las corporaciones de seguridad en Sinaloa.