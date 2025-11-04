$!Julices González Calzada toma protesta como jefe de la Guardia Nacional en Sinaloa

CULIACÁN. _ González Calzada, con 42 años de servicio activo en las Fuerzas Armadas, asume la coordinación de la corporación federal en la entidad, en sustitución del General Francisco Alvarado Terán, quien ocupaba el cargo desde el 4 de julio pasado. Durante la ceremonia, el nuevo mando se comprometió a desempeñar su labor leal y patrióticamente, en apego a las leyes mexicanas y honrando la bandera nacional.

El General cuenta con sólida formación académica y militar: es licenciado en Administración Militar, tiene una maestría en Administración Pública y Seguridad Nacional, y está acreditado como paracaidista en Francia, Estados Unidos y Guatemala. Su experiencia incluye la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Hidalgo y cargos como Jefe de Estado Mayor en la Primera Región Militar y en el Centro Nacional de Adiestramiento.