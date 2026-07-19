$!Junto a un altar a la Virgen de Guadalupe, asesinan a balazos a un hombre en la colonia Tierra y Libertad de Mazatlán

MAZATLÁN.- Un hombre fue asesinado con disparos a corta distancia cuando circulaba a bordo de una bicicleta sobre la calle Río Humaya de la colonia Tierra y Libertad.

El reporte de detonaciones se emitió alrededor de las 15:40 horas, en la calle Río Humaya esquina con Río Usumacinta del mencionado sector.

El hombre sin vida quedó arriba de la banqueta junto a un altar a la Virgen de Guadalupe y un pequeño árbol. La bicicleta quedó recostada junto a la banqueta.