$!Junto a un altar a la Virgen de Guadalupe, asesinan a balazos a un hombre en la colonia Tierra y Libertad de Mazatlán

MAZATLÁN.- Un hombre fue asesinado con disparos a corta distancia cuando circulaba a bordo de una bicicleta sobre la calle Río Humaya de la colonia Tierra y Libertad.
El reporte de detonaciones se emitió alrededor de las 15:40 horas, en la calle Río Humaya esquina con Río Usumacinta del mencionado sector.
El hombre sin vida quedó arriba de la banqueta junto a un altar a la Virgen de Guadalupe y un pequeño árbol. La bicicleta quedó recostada junto a la banqueta.
Según versiones en el lugar, el ciclista se desplazaba en su unidad cuando hombres a bordo de una motocicleta se le acercaron y le dispararon a quemarropa en al menos tres ocasiones y al verlo caer el conductor de la moto aceleró para darse a la fuga.
Policías municipales fueron los primeros respondiente y solicitaron una ambulancia de Cruz Roja para que valorarán al hombre baleado.
Socorristas procedieron a valorar al caído, pero ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a cubrir el cadáver con una sábana clínica.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley para después autorizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.