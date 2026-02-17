$!Justicia para Ricardo Mizael: El emotivo homenaje al joven que solo quería alimentar gatitos

CULIACÁN. _ A un costado de la carretera que conduce a Imala, frente al colegio donde forjó sus primeros años escolares, el recuerdo de Ricardo Mizael López Cebreros permanece vivo. Un pequeño altar, erigido hace apenas unos días, marca el sitio donde al adolescente de 15 años le fue arrebatada la vida el pasado 11 de febrero, un hecho que ha provocado una profunda consternación en la sociedad de Culiacán. Tras seis días de este homicidio, sus familiares instalaron un memorial justo en el punto del ataque. Aquella mañana, el joven se dirigía a una farmacia para comprar biberones; buscaba alimentar a unos gatitos que había rescatado de la calle. Hoy, en ese mismo lugar, una fotografía suya rodeada de ramos amarillos y rosas testimonia su ausencia.

Antes de la colocación del altar, la comunidad educativa donde Ricardo egresó hace un año le rindió un homenaje solemne. Con la presencia de todo el alumnado, directivos y maestros recordaron al joven como un estudiante alegre y un deportista talentoso en el basquetbol.

“Su alegría, su talento y su juventud nos fueron arrebatados por la violencia que lastima a nuestra ciudad. Como comunidad educativa, no podemos quedarnos en silencio. Honrar su memoria también significa exigir paz. Que ningún otro joven tenga que ser despedido antes de tiempo” manifestó la institución a través de sus canales oficiales.

En los muros de la escuela quedaron plasmadas cartas y dedicatorias de sus compañeros. “Eras muy bueno con las personas y los animales. Donde quiera que estés, te vamos a recordar porque tu luz brilla”, rezaba uno de los mensajes recuperados por la familia. En el plantel también se plantó un árbol con una placa grabada con su nombre como símbolo de vida permanente.