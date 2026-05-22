$!Kyriath Adriana tiene 10 días desaparecida en Culiacán; solicitan apoyo para localizarla

La última vez que se supo de su paradero fue el martes 12 de mayo, en el fraccionamiento Alturas del Sur.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda Protocolo Alba para localizar a Kyriath Adriana Cervantes Govea, una joven de 23 años que desapareció en Culiacán.

Para facilitar su búsqueda, la joven fue descrita con una estatura aproximada de 1.75 metros, de complexión delgada y tez morena clara, con ojos medianos de color café oscuro, cejas pobladas, boca mediana, labios delgados y nariz mediana, y cabello largo, ondulado y de color café oscuro.

Como seña particular, posee un tatuaje en el tobillo izquierdo con la figura de un corazón. Al momento de su desaparición, vestía una blusa color blanco, pantalón negro y tenis negros.

Para recibir información que guíe a dar con su ubicación, están disponibles las líneas telefónicas 800 890 9092 y 667 715 5588.